Camilla unterstützt König Charles während Krebserkrankung

Königin Camilla (76) wird ihm zur Seite stehen! Am Montag wurde bekannt, dass König Charles III. (75) mit einer Krebsdiagnose zu kämpfen hat. Um was für eine Form es sich dabei handelt, ist bislang noch nicht bekannt. Sein jüngster Sohn Prinz Harry (39) kehrt den USA den Rücken und soll zu seiner Majestät nach Großbritannien eilen. In dieser schweren Zeit wird die royale Familie zusammenhalten: Camilla wird ihren Mann inmitten seiner Krebsdiagnose unterstützen.

Wie The Sun berichtet, soll der königliche Fotograf Arthur Edwards einige Informationen über Camillas "wichtige Rolle" in der Unterstützung des kranken Königs haben. Die 76-Jährige soll keine Anzeichen der Beunruhigung aufweisen: "Als ich Camilla am Freitag bei einer Veranstaltung des Royal Voluntary Service in Cambridge traf, spürte ich keine Niedergeschlagenheit." Camilla werde ihrem Mann in dieser schweren Zeit eine Unterstützung sein: "Die Queen Consort wird während der gesamten Behandlung an seiner Seite sein, und ihre tröstenden und ermutigenden Worte werden seine Genesung unterstützen."

Zuvor verkündete der Buckingham Palace in einer Mitteilung via Instagram: "Während der kürzlichen Krankenhausbehandlung des Königs wegen einer gutartigen Prostatavergrößerung wurde ein anderes Problem festgestellt, das Anlass zu Sorge gibt." Charles sei jedoch guter Dinge und freue sich auf seine Rückkehr in den Dienst.

Getty Images König Charles III. vorm Krankenhaus in London, Januar 2024

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla vorm Krankenhaus im London, Januar 2024

Getty Images König Charles III. in Kenia, Oktober 2023

