Kein perfekter Körper? Heidi Klum war zu kurvig fürs Modeln!

Auch eine Heidi Klum (50) hatte einst ihre Startschwierigkeiten. Das deutsche Model ist aus der Fashionwelt gar nicht mehr wegzudenken und hat sich auch international einen großen Namen gemacht. Die Beauty lief über die Laufstege auf der ganzen Welt, steht für große Kampagnen vor der Linse und sitzt nicht nur bei Germany's Next Topmodel in der Jury, sondern auch bei America's Got Talent. Dabei hatte Heidi früher gar keine perfekten Modelmaße!

Wie die Blondine im Podcast "Call Her Daddy" verrät, ist sie in der Vergangenheit von vielen Jobs abgelehnt worden. Die Gründe dafür seien gewesen, dass ihre "Hüften zu breit" und ihre "Brüste zu groß" waren. Von ihrem Traum abgebracht habe das Heidi aber nicht. "Ich hatte nie Probleme mit meinem Körper und ich denke, das hat auch damit zu tun, wie man großgezogen wurde", vermutet die 50-Jährige. Sie sei damit aufgewachsen, dass ihre Eltern nackt im Haus herumgelaufen seien und sie oft zu FKK-Stränden gefahren seien.

Heidi lebt ihren Eltern diesen Lebensstil scheinbar nach – sehr zum Leidwesen ihrer Kinder! "Sie kamen immer zu mir und sagten: 'Ein Freund kommt vorbei. Mama, zieh dein Oberteil an.' Und meine Antwort lautete dann: 'Wann hatte ich jemals kein Oberteil an, wenn deine Freunde zu Besuch kamen?'", verrät die Familienmama belustigt.

Getty Images Heidi Klum, Model

Getty Images Heidi Klum bei den Golden Globes 2024

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit Ehemann Tom Kaulitz und ihren vier Kindern

