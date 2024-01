Leni Klum hat Mama Heidis geheime Sex-Schublade gefunden!

Ganz schön unangenehm! Heidi Klum (50) ist stolze Mutter von vier Kindern. Ihre älteste Tochter Leni Klum ist seit einigen Jahren ebenfalls im Modelbusiness tätig und supererfolgreich. Zu der 19-Jährigen pflegt die GNTM-Chefin ein enges Verhältnis und posiert mit ihr regelmäßig für Kampagnen. Die beiden stehen sich zwar schon immer sehr nahe – ihr Liebesleben wollte Heidi aber definitiv vor ihrer Tochter verbergen. Doch es kam anders: Leni fand in ihrer Kindheit aus Versehen die Sex-Toys ihrer Mama!

Im "Call her Daddy"-Podcast verrät die Studentin, dass sie als Kind mit ein paar Freunden auf Erkundungstour im Schlafzimmer ihrer Mama gewesen sei. Dort seien sie dann auf Heidi geheimen Sex-Schrank gestoßen: "Ich dachte, es wäre die coolste Sache überhaupt, den mit meinen Freunden zu durchstöbern." Doch ihr sei nicht wirklich bewusst gewesen, was sie in den Schubladen entdeckt hat. "Ich dachte: 'Mama, was ist das?' Ich hatte wirklich keine Ahnung, was es war", meint Leni und fügt hinzu: "Meine Mutter wurde danach so wütend auf mich."

Was genau sie fand, gibt Leni nicht preis. Heidi verrät aber zumindest: Ihr Lieblings-Toy sei ein sogenannter Zauberstab. Der scheint auch oft im Liebesspiel mit ihrem Ehemann Tom (34) zum Einsatz zu kommen. "Wenn man für viele Stunden Sex hat, will man natürlich auch, dass viele verschiedene Dinge passieren", erklärt sie.

