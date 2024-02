"Wirres Zeug": Fans belustigt über Heinz' Dschungel-Monolog!

Er sorgt für regelrechtes Schmunzeln. Nachdem Lucy Diakovska (47) am Sonntagabend zur diesjährigen Dschungelkönigin gekrönt worden war, stand nur einen Tag später das große Wiedersehen im australischen Busch auf dem Programm. Auf einem Haufen versammelt, stellten sich die Stars und Sternchen den neugierigen Fragen von den Moderatoren Sonja Zietlow (55) und Jan Köppen (40). Besonders Heinz Hoenig (72) sorgte dabei für einen ziemlich unterhaltsamen Moment!

Beim großen Wiedersehen vom Dschungelcamp wird der 72-Jährige von Jan gefragt, wie er zu den Realitystars im Urwald gestanden habe – dabei driftet er plötzlich total vom Thema ab und erzählt eine Anekdote aus Kindertagen. "Es gab viel mehr die Augenblicke, die mich daran erinnert haben, wo ich zum ersten Mal mit meinem Vater an der Okertalsperre ein Zweimannzelt aufstellte", fängt Heinz an zu erzählen und fügt hinzu: "Da war ich vielleicht acht oder zehn Jahre und er gab mir so eine kleine Schaufel und ich habe dann einen Wassergraben geschaufelt."

Auf X wird Heinz' Auftritt schon eifrig diskutiert. "Entweder ist mir das zu hoch oder der erzählt wirres Zeug", "Opa Heinz erzählt von der Erde", lauten nur zwei der belustigten Kommentare. Ein weiterer User scherzt sogar: "Heinz könnte auch ein guter Politiker werden. Der schweift gekonnt von der eigentlichen Frage ab und redet über was ganz anderes, haha."

RTL / Stefan Thoyah Jan Köppen, Lucy Diakovska und Sonja Zietlow im Dschungel-Baumhaus

RTL Heinz Hoenig im Dschungelcamp 2024

RTL / Pascal Bünning Jan Köppen und Sonja Zietlow

