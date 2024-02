War das Dschungel-Wiedersehen das langweiligste jemals?

Die Fans haben eine deutliche Meinung! Nachdem am Sonntagabend Lucy Diakovska (47) zur Dschungelkönigin gekrönt worden war, flimmerte nur einen Tag später das große Wiedersehen über die TV-Bildschirme. Doch anders als erwartet, zeigten sich die Promis nicht gerade streitlustig. Kim Virginia Hartung (28) entschuldigte sich sogar bei ihrem Ex-Flirt Mike Heiter (31) für die Provokationen im Camp. Die Fans sind sich sicher: Das war das langweiligste Wiedersehen aller Zeiten!

Unter einem aktuellen Beitrag des offiziellen Instagram-Accounts des Dschungelcamps sammeln sich einige Kommentare von verdutzten Fans – das Wiedersehen war ihnen zu langweilig. "Irre ich mich, oder war das die harmonischste Staffel ever?", fragt sich eine Person. "Ich will meine drei Stunden zurück", ärgert sich eine andere. Ein anderer Nutzer findet: "Ich habe selten so eine langweilige Staffel plus Wiedersehen gesehen."

Nebenbei verkündete Sonja Zietlow (55) eine große Neuigkeit. "Wir sind schon im Sommer zurück … mit einer Allstar-Staffel", platzte es aus der Moderatorin heraus. Wer alles mit dabei sein wird, ist bislang noch nicht bekannt. Sicher ist jedoch, dass "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" nicht in Australien, sondern in Südafrika stattfinden wird.

RTL / Stefan Thoyah Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp

RTL / Stefan Thoyah Leyla Lahouar in der finalen Dschungelprüfung

RTL / Pascal Bünning Jan Köppen und Sonja Zietlow

Wie fandet ihr das Wiedersehen vom Dschungelcamp? Ich fand es unterhaltsam! Das war total langweilig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



