Ist eine Annäherung bei den Royals wegen Meghan unmöglich?

Steht sie einer Annäherung im Weg? Die besorgniserregenden Neuigkeiten um König Charles (75) sorgten im britischen Königshaus für einen Wandel. Nachdem bei dem Staatsoberhaupt Krebs diagnostiziert wurde, entschied sich sein seit Jahren entfremdeter Sohn Prinz Harry (39), ihm in dieser Zeit beizustehen und nach England zu reisen. Fans hoffen seither auf eine innerfamiliäre Annäherung. Eine Royal-Expertin glaubt jedoch, das sei unmöglich – und zwar wegen Meghan!

Lady Colin Campbell sieht die aktuellen Umstände zwar auch als eine "gute Gelegenheit für bessere Beziehungen", doch ein endgültiges Auftauen der frostigen Verhältnisse in der britischen Königsfamilie um Harry, Charles und Prinz William (41) vermutet sie laut GB News nicht. Grund für ihre Einschätzung sei Herzogin Meghan (42): "Solange Harry und Meghan zusammen sind, gibt es keine Möglichkeit für eine echte Annäherung zwischen den Familien." Die Entscheidung der ehemaligen Schauspielerin, ihren Gatten nicht ins Königreich zu begleiten, gebe der königlichen Reunion eine "ganz andere, unangenehme Dimension", deutet die Expertin an.

Der Herzog von Sussex ist mittlerweile in Großbritannien angekommen. Nachdem er sich gestern Abend in Los Angeles ohne seine Frau und die beiden Kinder in ein Flugzeug gesetzt hatte, landete er elf Stunden später am Flughafen London-Heathrow. Inzwischen ist er bei seinem Vater im Clarence House angekommen.

König Charles III., Royal

König Charles und Prinz Harry im April 2015

König Charles und Prinz Harry, 2018

