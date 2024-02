König Charles empfing seinen Sohn Prinz Harry persönlich

Haben sie sich wieder versöhnt? König Charles (75) gab am Montag bekannt, dass bei ihm eine Form von Krebs diagnostiziert wurde. Für seine aufrichtige und transparente Kommunikation wurde der Monarch sehr gelobt. Weltweit äußerten Menschen und Staatsoberhäupter Genesungswünsche und waren in Gedanken bei der britischen Königsfamilie. Das schwarze Schaf der Familie – Prinz Harry (39) – reiste sogar nach London und wurde von seiner Majestät persönlich in Empfang genommen.

Quellen berichteten The Sun, dass Charles seinen Helikopter eine Stunde warten ließ, um seinen Sohn nach 16 Monaten wiederzusehen: "Er ist sehr penibel, was die Pünktlichkeit betrifft, […] es war bezeichnend, dass er den Flug nach Sandringham verschoben hat, als er wusste, dass Harry zu Besuch ist." Ist das der erste Versuch, sich wieder mit der Familie zu versöhnen? Das Gespräch dauerte jedenfalls nicht lange. Nach einer knappen Stunde verließ Harry das Haus seines Vaters. Insidern zufolge gibt es keine Pläne, dass der royale Ausreißer in England bleibt oder Charles nach Sandringham begleitet.

Prinz William (41) soll keine Anstalten gemacht haben, seinen Bruder wiederzusehen. Der dreifache Vater scheint derzeit andere Dinge im Kopf zu haben. Der Thronfolger kümmert sich immer noch um seine Frau Prinzessin Kate (42) und muss aufgrund der Diagnose seines Vaters einige seiner Pflichten übernehmen.

Getty Images König Charles und Prinz Harry im April 2015

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, Royals

Getty Images König Charles und Prinz Harry, 2018

