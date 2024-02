Prinz William ist nicht daran interessiert, Harry zu sehen!

Auf eine Aussprache können sich Royal-Fans wohl nicht freuen! Nachdem bekannt geworden war, dass König Charles III. (75) an Krebs erkrankt ist, flog Prinz Harry (39) sofort von Los Angeles nach London. Um für seinen Vater da sein zu können, ließ er Kind und Kegel in seiner Wahlheimat. Und offenbar will Harry auch die Zeit nutzen, um sich wieder Prinz William (41) anzunähern. Doch William hat wohl kein Interesse daran, seinen Bruder überhaupt zu sehen!

Das behauptet nun zumindest ein Insider gegenüber The Sun. "Es gibt keine Pläne, dass Harrys Besuch als Antrieb für die Versöhnung dienen soll", erklärt die Quelle. William habe aktuell andere Dinge im Kopf – er wolle vor allem seine Frau Kate nach ihrer OP mehr entlasten. Harry hingegen würde den 41-Jährigen gern treffen, "wenn sich die Gelegenheit ergibt".

Und dass William nicht nur andere Dinge im Kopf, sondern bald auch zu tun hat, verriet der GB News-Reporter Cameron Walker: "Prinz William, so wurde mir gesagt, soll möglicherweise einige der Pflichten von König Charles übernehmen oder den König in seinem Namen vertreten, aber sicherlich nicht alle." Dabei soll der dreifache Vater aber nicht als Regent fungieren.

