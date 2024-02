Pietro Lombardi gratuliert Dieter Bohlen zum 70. Geburtstag!

Er denkt heute an sein Idol. Seit 2011 sind Dieter Bohlen (70) und sein Schützling unzertrennlich: Vor rund 13 Jahren hat Pietro Lombardi (31) die Talentshow Deutschland sucht den Superstar gewonnen. Nach seinem Sieg ging es für den Musiker hinter den Jury-Tisch, wo er an der Seite des Poptitans den nächsten Stern am Musikhimmel sucht. Doch heute dreht sich alles um den Musikproduzenten: Pietro gratuliert Dieter zum 70. Geburtstag!

In seiner Instagram-Story schreibt der 31-Jährige: "Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag." Dass sich Dieter und Pietro auch privat sehr nahe stehen, macht der Ex von Sarah Engels (31) mit diesen Zeilen deutlich: "Ich werde als Freund immer für dich da sein. Danke für 13 Jahre Freundschaft." Es scheint nicht nur bei den virtuellen Glückwünschen zu bleiben, denn laut Pietro werden sich die zwei später noch sehen.

Ende Dezember hatte der zweifache Vater betont, wie stark die Freundschaft mit Dieter sei. "Ich weiß, dass ich immer auf Dieter zählen kann und er kann es genau so bei mir", erklärte Pietro via Instagram. Die zwei seien "vor und hinter der Kamera Freunde und reden eigentlich über alles miteinander, privat wie beruflich."

Instagram / pietrolombardi Dieter Bohlen und Pietro Lombardi

RTL / Markus Hertrich Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bei DSDS 2023

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi bei DSDS

