70 Jahre Dieter Bohlen: Der Poptitan feiert Geburtstag!

Partystimmung im Hause Bohlen! Beim selbst ernannten Poptitan Dieter Bohlen (70) gibt es derzeit einige Gründe zum Feiern. Erst kürzlich überraschte er seine Fans mit süßen Neuigkeiten: Nach 18 gemeinsamen Jahren wollen der Modern-Talking-Star und seine Lebensgefährtin Carina Walz vor den Traualtar treten! Doch die baldige Eheschließung ist nicht der einzige Grund zur Freude: Musiklegende Dieter wird heute 70 Jahre alt!

Die sieben Jahrzehnte sieht man dem sechsfachen Vater wahrlich nicht an – doch dafür tut Dieter auch einiges. "Ich mache jeden Tag Sport. Manchmal auch zweimal am Tag", verrät der "Cheri Cheri Lady"-Interpret im Bild-Interview. Die sportlichen Aktivitäten scheinen Dieters Beauty-Geheimnis zu sein: "Meine Muckis sind alle echt, da kann so manch Jüngerer nicht mithalten. Ich fühle mich wie dreißig." Doch nicht nur der Sport hält ihn jung: "Ich lebe nicht in der Vergangenheit und auch nicht in der Gegenwart, sondern habe den Blick stets nach vorn in die Zukunft gerichtet."

Auf Instagram verfassten bereits zahlreiche Fans süße Geburtstagsglückwünsche für den Jubilar. "Lieber Dieter, ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute zum Geburtstag und weiterhin viel Erfolg und Gesundheit, damit du uns noch lange erhalten bleibst", lautet ein Geburtstagsgruß von einem Fan. "Happy Birthday, lieber Dieter", schreibt ein weiterer Follower.

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen im Oktober 2022

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen auf den Malediven 2023

RTL / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei DSDS

