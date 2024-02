Academy führt eine neue Oscar-Kategorie für das Casting ein

Ab 2026 wird ein Oscar mehr vergeben! Bereits seit Jahrzehnten ehrt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences die Helden der Filmbranche. Neben Schauspielern, Regisseuren und Requisiteuren gibt es auch Kategorien für die Filmtechnik, die unter anderem Schnitt, Kamera und Musik auszeichnen. Im Jahr 2026 sollen die Kategorien erweitert werden, denn nun will die Academy auch das Casting auszeichnen.

Das bestätigt die Filmproduktionsgesellschaft selbst. Laut The Wrap wurde schon lange dafür geworben, eine Kategorie für Casting-Direktoren einzuführen, die maßgeblich zur Besetzung eines Films beitragen. "Casting-Direktoren spielen eine wesentliche Rolle beim Filmemachen und da sich die Academy weiterentwickelt, sind wir stolz darauf, Casting zu den Disziplinen hinzuzufügen", erklärt der CEO Bill Kramer in einer Pressemitteilung. Innerhalb der Academy gibt es bereits seit 2013 eine Abteilung für diese Berufsgruppe mit rund 158 Mitgliedern. Die Regeln des Abstimmverfahrens sollen im April 2025 bekannt gegeben werden.

Dass die Oscars eine neue Kategorie willkommen heißen durften, liegt bereits einige Jahre zurück. Zuletzt war 2001 die Rubrik "Bester animierter Spielfilm" hinzugefügt worden. 2020 entschied man sich, eine andere Kategorie zu streichen: "Beste Tonmischung" und "Bester Tonschnitt" wurden zu "Bester Ton" zusammengefasst. Seitdem vergibt die Academy jedes Jahr 23 Goldjungen.

Getty Images Lady Gaga bei der Oscar-Verleihung 2019

Getty Images Leonardo DiCaprio bei den Oscars 2016

Getty Images Edward Berger bei den Oscars 2023

