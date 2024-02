Fiona Erdmann nicht zu Hause: Ihre Kids vermissen sie nicht!

Fiona Erdmann (35) bleibt locker! Einst war sie durch ihre Germany's Next Topmodel-Teilnahme berühmt geworden. Seitdem arbeitet sie nicht nur als Model, sondern ist auch Vollblutmama. 2020 war der erste Nachwuchs der Influencerin zur Welt gekommen, gefolgt von ihrem zweiten Spross nur zwei Jahre später. Obwohl sie ihr Mutter-Dasein zu genießen scheint, muss sie ihre Sprösslinge ab und an aus beruflichen Gründen verlassen. Dass Fiona manchmal nicht zu Hause ist, macht ihren Kindern aber nichts aus.

Zum "Mates Date – Doing The Lit Social Media Shit"-Event in Berlin erscheint die 35-Jährige ohne ihre Kleinen, die derweil sehnsüchtig zu Hause in Dubai auf sie warten – oder etwa doch nicht? "So krass vermissen die mich gar nicht", verrät Fiona gegenüber Promiflash und fügt hinzu: "Ich glaube, ich vermisse sie mehr als sie mich." Doch statt darüber traurig zu sein, ist es für die Unternehmerin eine regelrechte Erleichterung. Für sie ist es das Schönste, zu wissen, dass ihre Kinder während ihrer Abwesenheit in guten Händen sind.

Schon in der Vergangenheit betonte die zweifache Mutter, wie sehr sie die Unterstützung aus ihrem Umfeld schätzt. "Das ist einfach total schön, dass wir so ein eingespieltes Team sind. Jeder hat da irgendwie so seine Aufgaben, jeder seinen Plan und das funktioniert grandios", schwärmte Fiona gegenüber Promiflash.

Getty Images Fiona Erdmann, Januar 2020

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Sohn

Getty Images Fiona Erdmann, Model

