"Team zu Hause": So wuppt Fiona Erdmann Familie und Business

Fiona Erdmann (35) hat alle Hände voll zu tun! Die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidaten ist seit einigen Jahren erfolgreich als Influencerin unterwegs und hat ihr eigenes Unternehmen. Außerdem ist sie stolze Mama von zwei Kindern: Mit ihrem Partner Moe hat sie eine Tochter namens Neyla und einen Sohn namens Leo. Wie kriegt Fiona das alles unter einen Hut? Promiflash fragt für euch nach!

Auf dem Schwarzkopf-Event "For Every You" verriet die 35-Jährige gegenüber Promiflash, dass sie tolle Unterstützung im Alltag bekomme: "Alles ist so geregelt, dass ich mir keine Sorgen machen muss." Fiona habe ein gutes "Team zu Hause", auf das sie sich stets verlassen könne. Neben Moe und seinem Bruder, gebe es eine Reinigungskraft und jemanden, der mit den Kindern und manchmal beim Kochen hilft. "Das ist einfach total schön, dass wir so ein eingespieltes Team sind. Jeder hat da irgendwie so seine Aufgaben, jeder seinen Plan und das funktioniert grandios", schwärmte das Model.

In den vergangenen Monaten musste sie ein paar Schicksalsschläge durchmachen. So wurde sie erst kürzlich nach einer erneuten Fehlgeburt operiert. Das könne sie zwar nicht so einfach hinter sich lassen, doch versuche sie sich "auf das Positive im Leben" zu fokussieren. Wie Fiona im Promiflash-Interview erklärt, helfen ihr dabei unter anderem solche Veranstaltungen wie das Schwarzkopf-Event.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrer Familie, Juli 2023

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Influencerin

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihren beiden Kindern, 2023

