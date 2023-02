"Glücklich und gesund": Heather Rae Youngs Baby ist geboren

Heather Rae Young (35) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die Selling Sunset-Darstellerin gründet mit ihrem Mann Tarek El Moussa (41) eine echte Patchwork-Familie. Während ihr Mann zwei Kinder mit in die Ehe gebracht hatte, verkündete die 35-Jährige im Sommer 2022 ihre erst Schwangerschaft. Nun erfreut das Paar seine Fans mit süßen Neuigkeiten: Heather und Tareks erstes gemeinsames Baby ist auf der Welt.

Auf Instagram teilt Heather das erste Foto ihres neugeborenen Sohnes und verkündet damit auch direkt die Geburt. "Mama und Baby sind glücklich, gesund, müde, aber zufrieden. Unsere Herzen sind voller Freude", schwärmt die frisch gebackene Mama. Auf dem Foto ist allerdings nur der Brustkorb ihres Babys zu sehen, zusammen mit den Händen seiner Eltern. Einen Namen verriet die Schauspielerin zwar noch nicht, dafür aber das genau Geburtsdatum: Der kleine Junge erblickte bereits am 31. Januar das Licht der Welt.

Dass Heather einen Jungen erwartet hat, ist schon länger bekannt. Im November des vergangenen Jahres schmiss sie eine große Babyparty mit dem Motto "Winter Wonderland". Die Dekoration war nach dem Geschlecht in Hellblau gehalten. Und auch die Mutter hatte sich für diesen Anlass ordentlich in Schale geschmissen: Sie strahlte hochschwanger in einem Glitzerkleid.

Heather Rae und Tarek El Moussas Baby

Tarek El Moussa, Heather Rae Young mit Tareks Kindern Taylor und Brayden

Tarek El Moussa und seine Frau Heather Rae bei den People's Choice Awards 2022

