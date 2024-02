Heidi Klum wird durch ihren Tom zum waschechten Partygirl!

Vom Laufsteg auf den Dancefloor! Heidi Klum (50) ist wohl Deutschlands bekanntestes Model und schaffte in jungen Jahren – als einige der wenigen – den internationalen Durchbruch. Seit 2019 ist die Vierfachmama mit dem 16 Jahre jüngeren Tom Kaulitz (34) verheiratet. Doch der Altersunterschied scheint das Supermodel und den Musiker nicht zu stören – im Gegenteil! Heidi kommt durch Tom in Feierlaune und wird zur Partymaus!

Jetzt, wo Heidi in der Modewelt längst etabliert ist und ihre Kinder groß sind, ist sie bereit, das Nachtleben ausgiebig auszukosten. Statt wie früher mit ihren Kindern früh ins Bett zu gehen, gibt das Supermodel jetzt zu, dass sie oftmals noch zu einer Zeit unterwegs ist, zu der sie damals aufgestanden wäre. "Es macht einfach Spaß, in einen Klub zu gehen. Die meiste Zeit genieße ich einfach die Musik", gibt die Blondine zu. An ihrer neu entdeckten Feierlaune sei Tom beteiligt: "Das hat auch mit meinem jüngeren Ehemann zu tun."

Als das Model mit 21 Jahren in die USA gegangen ist, um seinen Traum nachzugehen, war an durchzechte Nächte nicht zu denken: "Ich wollte wirklich meinem Traum folgen und Model werden. Also bin ich nicht ausgegangen. Ich wollte eine Karriere starten, also habe ich hart daran gearbeitet." Wie findet ihr es, dass Heidi in ihrem Alter noch mal das Partyleben entdeckt? Stimmt unten in der Umfrage ab!

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit Ehemann Tom Kaulitz und ihren vier Kindern

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im August 2023

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im Juli 2023

