Viel jünger als Heidi: Das denkt Tom über Altersunterschied!

Tom Kaulitz (34), der Beziehungsguru? Was das Thema Altersunterschied angeht, könnte man ihn wohl als Profi bezeichnen: Seit Sommer 2019 ist er mit Model Heidi Klum (50) verheiratet, die 16 Jahre älter ist als er. Die beiden scheinen noch immer so verliebt wie am ersten Tag. Jetzt plaudert der Tokio-Hotel-Star aus dem Nähkästchen – so steht Tom insgesamt zu Altersunterschieden in Beziehungen!

Im Podcast "Mordlust" wird er nach dem heiklen Thema gefragt. Tom sieht das aber ganz entspannt: "Grundsätzlich denke ich mir: Wo die Liebe hinfällt... Man kann sich das nicht aussuchen." Wenn sich zwei Erwachsene verlieben, dann habe das mit dem Alter erst einmal wenig zu tun. Ihm sei aber aufgefallen, dass ältere Männer, die sich eine junge Freundin suchen, eher akzeptiert würden. "Da sagt oft keiner was. Aber wenn ältere Frauen jüngere Männer haben, da ist es dann mehr Thema", erklärt er und betont, er könne das nicht nachvollziehen.

Der Musiker spricht eher selten über sein persönliches Liebesglück – seine Ehefrau dafür umso häufiger. Im Sommer kehrte das Paar zum vierten Jahrestag an den Ort ihrer Hochzeit auf der Insel Capri zurück, wie Heidi im Netz dokumentierte.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im März 2022

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum in Venedig 2023

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im August 2023 auf Capri

