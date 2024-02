Holly Madison packt über die Vorlieben von Hugh Hefner aus!

Holly Madison (44) ist ein amerikanischer TV-Star. Einem größeren Publikum wurde sie als eine der offiziellen Freundinnen von Hugh Hefner (✝91) bekannt. Die Blondine und der Verleger waren sieben Jahre lang ein Paar. Die Beziehung konnte man in der TV-Show "The Girls of the Playboy Mansion" verfolgen. Nun plaudert das Model aus dem Nähkästchen: Holly verrät, wieso Hugh einen natürlichen Look feierte!

In dem Podcast "Ahead Of The Curve" erzählt die Influencerin von den Vorlieben ihres weltberühmten Ex-Freundes: "Er mochte schmale, frische Gesichter und ein sehr junges Aussehen – daher auch die Abneigung gegen auffälliges Make-up." Laut dem Reality-TV-Star habe der ehemalige Playboy-Chef beispielsweise roten Lippenstift mit älteren Frauen verbunden und deswegen eine Abneigung dagegen entwickelt: "Das hat er gehasst."

Erst kürzlich gab das ehemalige Playboy-Bunny im Interview mit People preis, dass sie nicht um den Unternehmer trauert: "Ich hatte keine emotionale Bindung mehr zu ihm." Holly habe keine guten Erinnerungen an die Beziehung.

Anzeige

Getty Images Holly Madison, Model

Anzeige

Getty Images Hugh Hefner und Holly Madison, 2006 in Cannes

Anzeige

Getty Images Hugh Hefner und Holly Madison

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de