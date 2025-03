Erneut Schluss: Zak Bagans und Holly Madison trennen sich

Holly Madison (45) und Zak Bagans (47) haben erneut ihre Beziehung beendet. Wie das Portal TMZ berichtet, soll das Ende ihrer turbulenten On-Off-Romanze schon vor einigen Wochen stattgefunden haben. Die beiden sind sich mittlerweile auch auf Instagram entfolgt, was darauf hindeuten könnte, dass die Trennung nicht ganz ohne Spannungen verlief. Holly und Zak waren seit 2019 ein Paar und hatten sich vergangenen März nach einer längeren Pause wieder zusammengefunden. "Wir haben viele großartige Erinnerungen und Spaß miteinander geteilt. Ich werde Holly immer in meinem Herzen tragen und wünsche ihr das Beste", äußerte sich Zak gegenüber dem Portal versöhnlich.

Die genauen Gründe für das Liebes-Aus des Reality-Stars und des Hauptmoderators der Travel Channel-Serie "Ghost Adventures" sind bisher nicht bekannt. Dennoch scheint Zak die Trennung reflektiert zu betrachten. "Ich bin gerade am Daten und mache weiter", verriet er. Die Beziehung der beiden war von Anfang an durch ihre vollen Terminkalender geprägt. Zak lebt und arbeitet überwiegend in Las Vegas, wo er mit seiner Show aktiv ist, während Holly sich als zweifache Mutter mit Autismus vor allem um ihre beiden Kinder in Los Angeles kümmert. Insidern zufolge sollen sie trotz der räumlichen Distanz immer versucht haben, Zeit füreinander zu finden.

Holly wurde durch ihre Beziehung zu Hugh Hefner (✝91) bekannt, mit dem sie für mehrere Jahre zusammenlebte und ein Teil der Reality-Show "The Girls Next Door" war. Aus einer späteren Ehe mit Geschäftsmann Pasquale Rotella (50) hat sie zwei Kinder, die für sie die oberste Priorität haben. Vor allem in Zeiten des medialen Drucks, bestimmten Körperidealen zu entsprechen, verzichte sie darauf, vor ihren Kindern über Diäten oder Gewicht zu sprechen, wie sie Us Weekly verriet. Zak hingegen steht mit seinem "Haunted Museum" in Las Vegas im Rampenlicht und hat sich in der übernatürlichen Szene einen Namen gemacht. Die beiden verband eine langjährige Freundschaft, bevor sie 2019 ein Paar wurden.

Getty Images Zak Bagans im Oktober 2012 in New York

Getty Images Holly Madison und Hugh Hefner

