Ex-Playmate von Hugh Hefner lebt heute in einem 80-Euro-Zelt

Wie viele andere Frauen führte Louise Glover einst ein Leben in Saus und Braus. Bis zum Jahr 2010 lebte das einstige Playmate gemeinsam mit Hugh Hefner (✝91) und anderen Models in der pompösen Playboy-Villa in Hollywood. Louise feierte dort wilde Partys und verdiente als Model beinahe 2.000 Euro täglich. Nachdem die damals 27-Jährige im Jahr 2010 infolge einer Brust-OP einen Herzinfarkt erlitten hatte, war plötzlich alles anders. Jetzt hat die 41-Jährige im Gespräch mit Bild verraten, wie es ihr 14 Jahre später geht: Heute lebt Louise in einem einfachen 80-Euro-Zelt auf dem Gelände einer britischen Farm. Sie habe keine Familie, auf die sie zurückgreifen könne. Außerdem könne und wolle sie ihren früheren Beruf nicht mehr ausüben. "Ich bin älter, bekomme keine Modeljobs mehr. Und ich weigere mich, irgendetwas mit Porno zu machen", erklärte Louise.

Nach ihrem Herzinfarkt ordnete Louise ihre Prioritäten neu und setzte ihrem Partyleben ein Ende. Sie modelte zwar noch, legte ihren Fokus jedoch immer mehr auf den Sportbereich und arbeitete schließlich als Personaltrainerin in Dubai. Die Kunden blieben jedoch aus, weshalb Louise sich dazu entschieden hatte, wieder nach England zu ziehen. Nachdem ihre WG-Miete jedoch irgendwann zu hoch geworden war, zog sie in ihr Zelt. "Ich muss aus dieser Klemme herauskommen. Die Dinge müssen sich ändern, bevor der Winter kommt", schilderte Louise den Ernst ihrer aktuellen Wohnsituation. Zunächst will sie sich neben ihrer Tätigkeit als Fitnesstrainerin auch ein Standbein als Hundesitterin aufbauen. Louise scheint die Hoffnung trotz der vielen Rückschläge nicht verloren zu haben und manifestierte: "Mein Glück wird sich bald wenden."

Der Playboy-Gründer war 2017 im Alter von 91 Jahren verstorben. Nach seinem Tod packten einige seiner damaligen Modelfreundinnen über ihre Beziehungen mit Hugh aus und ließen kaum ein gutes Haar an dem Unternehmer. Seine letzte Frau Crystal Hefner (38) veröffentlichte in ihrem Buch schockierende Details zu ihrer Ehe mit Hugh. Auch in einem Interview mit E! News sprach sie nach Hughs Ableben über die vielen Vorschriften, die sie habe einhalten müssen. Neben Hughs Vorgaben zu ihrer Kleidung, ihrer Frisur und sogar zu ihrer Maniküre erinnerte sich Crystal vor allem an eine Sache: "Kondome waren verboten, wenn sich jemand etwas einfing, war ein Arzt da, um es zu behandeln."

Anzeige Anzeige

Instagram / louiseglover Louise Glover, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Hefner mit seiner dritten Ehefrau Crystal Harris

Anzeige Anzeige