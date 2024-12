Hugh Hefners Bunnys kritisieren strenge Weihnachtsregeln

Hugh Hefner (✝91), der legendäre Gründer des Playboy-Imperiums, sorgte nicht nur mit seiner Villa und seinen berühmten Partys für Schlagzeilen, sondern auch mit strengen Regeln gegenüber seinen sogenannten blonden "Freundinnen". Das Leben im Playboy Mansion war durch zahlreiche Einschränkungen geprägt: Make-up, Haarlänge und ein festgelegter Tagesablauf gehörten dazu. Besonders umstritten war jedoch die Regel, dass keine seiner Partnerinnen Weihnachten bei ihrer Familie verbringen durfte. Holly Madison (45), eine der bekanntesten ehemaligen Freundinnen Hefners, berichtete im Podcast "Girls Next Level": "Ihr konntet vielleicht kurz vor oder nach den Feiertagen eure Familie besuchen, aber an Heiligabend und am Weihnachtsmorgen musstet ihr da sein." Diese Anweisung habe bei vielen Frauen für Unmut gesorgt und zu Spannungen geführt.

Holly, die im Alter von 22 Jahren in die Villa eingezogen war, beschrieb das Leben in der Mansion als sich wiederholenden Alltag, in dem Weihnachten eine der wenigen Ausnahmen gewesen sei, die etwas Abwechslung geboten hätten. Während ihrer siebenjährigen Beziehung zu Hefner sei nicht nur ihr finanzielles Leben vollständig kontrolliert worden, sie habe auch nur für das Playboy-Imperium arbeiten dürfen. Nach sieben Jahren beendete sie die Beziehung zu Hefner. Nach ihrem Auszug übernahm Crystal Harris (38) Hollys Stelle und wurde später sogar Hefners Ehefrau. Crystal zeigte in einem Video, wie aufwendig das Herrenhaus in der Weihnachtszeit geschmückt wurde – mit einem riesigen Baum, Vintage-Ornamenten und 35 Schachteln LED-Lichtern.

Hefners Faszination für Marilyn Monroe (✝36) überschattete jedoch auch viele andere Beziehungen in seinem Leben. Die Schauspielerin, die das erste Cover und Centrefold des Playboy-Magazins zierte, war für ihn eine lebenslange Obsession. Obwohl Hefner Monroe nie persönlich begegnete – die ikonischen Bilder hatte er für nur 480 Euro von einer Kalenderfirma gekauft – sicherte er sich 1992 eine Grabstätte direkt neben ihrer für knapp 70.000 Euro. "Ich werde die Ewigkeit neben Marilyn verbringen", erklärte der Unternehmer damals. Für ihn symbolisierte dies, wie er sagte, den Abschluss eines Traums, den er sich nicht entgehen lassen konnte.

Getty Images Hugh Hefner und Holly Madison im Jahr 2002

Getty Images Hugh Hefner mit seiner dritten Ehefrau Crystal Harris

