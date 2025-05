Holly Madison sucht nach ihrer Trennung den Mann fürs Leben

Holly Madison (45) hat sich endgültig von ihrem Freund Zak Bagans (48) getrennt – das bestätigte der Reality-TV-Star nun auch öffentlich. Im Gespräch mit People sowie in ihrem eigenen Podcast "Girls Next Level" machte Holly deutlich, dass sie mit ihrer Beziehung endgültig abgeschlossen hat. Nach mehr als fünf Jahren On-Off-Liebeschaos hat sie endgültig genug. Außerdem sprach sie darüber, wie es in Sachen Liebe für sie weitergehen soll: Für lockere Dates oder flüchtige Affären hat sie weder Zeit noch Interesse. "Ich bin nicht daran interessiert, zu daten. Ich bin mit dem Single-Leben vollkommen fein", betonte Holly. Statt kurzer Romanzen wünscht sich die Ex-Playmate – wenn überhaupt – einen Mann fürs Leben: "Ich will, dass der nächste Mann in meinem Leben 'Der Eine' ist."

Weitere Details zu ihrer Trennung lieferte Holly ebenfalls: Die Beziehung sei im letzten Jahr immer wieder sehr wackelig gewesen, bestätigte sie im Podcast. "Wir waren das vergangene Jahr sehr on und off", verriet sie offen. Erst das endgültige Entfolgen in den sozialen Netzwerken habe für sie einen richtigen Schlussstrich bedeutet. Während der gemeinsamen Jahre wurde Holly, wie sie erzählte, offiziell mit Autismus diagnostiziert – eine Information, auf die Zak damals sehr verständnisvoll reagiert habe. "Ich bin froh, jemanden gehabt zu haben, der mich so akzeptiert hat, wie ich bin", so Holly zu People. Trotz aller Höhen hatte ihre Beziehung aber auch schwierige Phasen – und irgendwann war ein Schlussstrich unausweichlich. Ganz leicht fiel ihr dieser Schritt jedoch nicht, wie Holly offen zugab. Der Neustart nach der Trennung sei ihr schwergefallen und die vergangenen Monate waren alles andere als entspannt: Beruflicher Stress, Co-Parenting und zahlreiche Reisen bestimmten ihren Alltag.

Langweilig ist das Leben von Holly ganz bestimmt nicht: Neben ihrem erfolgreichen Podcast und weiteren Projekten manövriert sie gekonnt zwischen verschiedenen Jobs und dem Alltag als Mutter. Die ehemalige Playboy-Bunny sieht sich auch selbst längst nicht mehr als klassische Reality-TV-Persönlichkeit – und das spiegelt sich auch in ihrer Einstellung zur Liebe wider. Auf die Frage, ob sie den Mann fürs Leben in einem Reality-Format suchen würde, antwortete sie klar: Sie fühle sich "nicht zu der Art Mann hingezogen, die in einer Reality-Show mitmachen möchte". Stattdessen sagt sie selbstbewusst: "Mein Typ sind eher Geschäftsleute." Eine Aussage, die zeigt: Holly weiß inzwischen genau, was sie will – und wofür sie keine Kompromisse mehr eingeht.

Getty Images Zak Bagans im Oktober 2012 in New York

Getty Images Holly Madison, TV-Bekanntheit

