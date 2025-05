Acht Jahre nach Hughs Tod: Crystal Hefner hat sich verlobt

Crystal Hefner (39), die frühere Ehefrau des legendären Playboy-Gründers Hugh Hefner (✝91), hat einen neuen Lebensabschnitt eingeschlagen: Acht Jahre nach dem Tod von Hugh hat sich Crystal am 25. April 2025 mit James Ward verlobt. Die romantische Überraschung fand am gemeinsamen Zuhause auf Hawaii statt, nachdem die beiden über ein Jahr lang liiert waren. James, ein Meeresbiologe und Betreiber von See Through Sea Tours, organisierte einen besonderen Antrag am Rande einer dramatischen Klippe mit Blick aufs Meer. "Ich dachte, wir machen nur einen Spaziergang, aber als ich die Blumen, die handgeschriebenen Briefe und das endlose Meer sah, wusste ich, es steht etwas Außergewöhnliches bevor", schwärmt Crystal gegenüber Us Weekly.

Der 41-Jährige gestand im Interview mit People, wie schwer es für ihn war, die Verlobung geheim zu halten. Gegenüber dem Magazin sagte er: "Es widerspricht unserer Verbindung total, irgendetwas vor ihr zu verheimlichen, aber ich wusste, dass sie sich unglaublich über die Überraschung freuen würde." Besonders knifflig sei es vor dem Hintergrund gewesen, dass Crystal sehr aufmerksam und feinfühlig ihre Umgebung wahrnimmt. Umso gelungener war schließlich der Antrag mit einem eindrucksvollen sechskarätigen Vintage-Diamantring. Die beiden wollen sich mit der Hochzeit Zeit lassen und planen eine intime Zeremonie im Jahr 2026.

Crystal und James wurden 2023 von gemeinsamen Freunden verkuppelt, und schon im vergangenen Herbst schwärmte die US-Amerikanerin öffentlich von der neuen Beziehung gegenüber People: "Ich fühle mich akzeptiert und bin mehr ich selbst als je zuvor. Bei James werden meine Gefühle wertgeschätzt und bestätigt." Im Gegensatz zu ihrer Ehe mit Hugh, die von 2012 bis 2017 dauerte, scheint Crystal nun ein neues Kapitel aufzuschlagen, in dem sie ihren eigenen abenteuerlichen Geist wiederentdeckt. "Ich werde gesehen und gehört", verriet sie.

Anzeige Anzeige

Instagram / crystalhefner Crystal Hefner und ihr Partner James, April 2025

Anzeige Anzeige

Christopher Polk / Getty Images Crystal Harris, Witwe von Hugh Hefner

Anzeige Anzeige