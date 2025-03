"Endgültig": Holly Madison spricht über erneute Trennung

Holly Madison (45) hat bestätigt, dass ihre Beziehung zu Zak Bagans (47) endgültig beendet ist. In einer neuen Folge ihres Podcasts "Girls Next Level" sprach die ehemalige "Girls Next Door"-Darstellerin mit Co-Moderatorin Bridget Marquardt (51) offen über die Trennung und machte klar, dass es kein Zurück mehr gibt. "Zak und ich haben uns endgültig getrennt", betonte Holly und fügte hinzu, dass diesmal auch auf sozialen Medien Auswirkungen spürbar seien: Beide hätten sich gegenseitig auf den Plattformen entfolgt – ein klares Zeichen dafür, dass es dieses Mal kein Zurück geben werde.

Die Trennung kam angeblich bereits vor einigen Wochen, wie Quellen gegenüber TMZ verrieten. Holly und Zak, die seit 2019 offiziell ein Paar waren, hatten in der Vergangenheit immer wieder Phasen der Trennung und Versöhnung durchlebt. Holly berichtete zudem, dass das letzte Jahr ihrer Beziehung besonders holprig gewesen sei. Über die genauen Gründe für die endgültige Trennung wurde bisher nichts bekannt, doch es scheint, als hätten beide beschlossen, eigene Wege zu gehen.

Auch Zak äußerte sich bereits zur Trennung und ließ durchblicken, dass es kein böses Blut zwischen dem Ex-Paar gebe. "Wir haben viele großartige Erinnerungen und Spaß miteinander geteilt. Ich werde Holly immer in meinem Herzen tragen und wünsche ihr das Beste", erklärte er vor wenigen Tagen gegenüber TMZ. Doch auch er machte deutlich, dass er bereits mit der Beziehung abgeschlossen habe und weitergezogen sei: "Ich bin gerade am daten und mache weiter."

Getty Images Holly Madison, TV-Bekanntheit

Getty Images Zak Bagans, 2012

