Yannick Syperek plant Neustart und wandert nach Spanien aus

Yannick Syperek steht eine aufregende Veränderung bevor. Der Temptation Island V.I.P.-Star hat seine Koffer gepackt und verlässt Deutschland, um einen Neuanfang in Spanien zu wagen. Nach einem turbulenten Jahr, das unter anderem die Trennung von seiner damaligen Freundin Mimi Gwozdz (30) einschließt, zieht es die Reality-TV-Bekanntheit in wärmere Gefilde. "Ich kann es selbst nicht ganz fassen, aber ich verlasse Deutschland und fange noch mal neu an... In wenigen Tagen heißt es: Hasta luego Alemania", verkündete er auf Instagram.

Yannick und und die einstige Der Bachelor-Teilnehmerin wagten auf der berühmten Insel der Verführung den ultimativen Treuetest – bestanden und verließen das Format noch als Paar. Zum Beziehungsaus kam es erst danach, wie sich beim großen Wiedersehen mit Lola Weippert (28) herausstellte. "Ihr saht so unendlich glücklich aus, was ist passiert?", fragte die Moderatorin damals, nachdem Ausschnitte aus der gemeinsamen Zeit bei "Temptation Island V.I.P." gezeigt wurden. "Ich würde es selbst gerne verstehen", gab der TV-Star sichtlich geknickt zu. Mimi erklärte: "Man war der Meinung, dass man alles gewuppt bekommt. [...] Aber irgendwie war die Umsetzung anders." Die beiden seien letztendlich zu dem Entschluss gekommen, dass die Beziehung keine Zukunft mehr habe.

Das Liebes-Aus war für den Kölner nur schwer zu verkraften. Gegenüber Promiflash erklärte Yannick Anfang des Jahres: "Mir geht es aktuell recht gut. Es sind jetzt schon ein paar Wochen vergangen und mit jedem Tag schließt man ein bisschen mehr ab. Ich bin über den Berg, aber es fehlen noch ein paar Tage." Bereit für eine neue Beziehung war er zu diesem Zeitpunkt dementsprechend auch noch nicht. "Hier und da lernt man ja zwangsläufig auch neue Leute kennen oder auch neue Frauen, aber so schnell lasse ich, glaube ich, erst mal keinen ans Herz ran", gab er im Interview zu verstehen.

Anzeige Anzeige

RTL / René Lohse Yannick und Mimi, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / yannis.sy Yannick Syperek, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Yannick wird seine Fans bei seinem Neustart auf dem Laufenden halten? Nee, ich glaube nicht. Ja, mit Sicherheit! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de