Vor Wiener Opernball: Olli Pocher wurde ärztlich versorgt!

Geht es Oliver Pocher (45) gut? Der Komiker steht seit einigen Monaten regelmäßig in den Schlagzeilen. Nachdem seine Trennung von Amira Pocher (31) bekannt wurde, schoss der Komiker immer wieder gegen seine Noch-Ehefrau. Zudem behauptete Cora Schumacher (47), dass sie eine Affäre mit ihm gehabt habe. Seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) hält zwischen all dem weiter zu ihm – mit ihr wollte er den Wiener Opernball besuchen. Doch zuvor muss Olli sich einer Untersuchung unterziehen!

In seiner Instagram-Story teilt der Comedian ein Video, in dem ein Arzt ihm eine Spritze verabreicht. "Fit gespritzt für den Opernball", schreibt Olli dazu. Was genau ihm in dem Clip gegeben wird, ist nicht bekannt. Vermutlich handelt es sich dabei aber um einen Vitamin-Cocktail, damit er den Ball und seine kommende Show in Las Vegas gut meistern kann.

Ob zwischen Oliver und Amira nun alles geklärt ist, wird sich zeigen. Doch die Moderatorin räumte nach dem Liebes-Aus einige Fehler ein. "Ich habe entscheidende Dinge, die mir wirklich wichtig sind in der Partnerschaft, an einem Partner, ignoriert", gestand die Influencerin in ihrem Podcast "Liebes Leben".

Sandy Meyer-Wölden und Oliver Pocher bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2023

Oliver Pocher, Comedian

Amira und Oliver Pocher im April 2019

