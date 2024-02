Amira Pocher räumt nach dem Ehe-Aus mit Olli Fehler ein!

War von Anfang an der Wurm drin? Amira (31) und Oliver Pocher (45) machten vergangenes Jahr ihr Ehe-Aus publik. Trotz zwei gemeinsamer Kinder entschied sich die Österreicherin, vier Jahre nach dem Jawort, die Beziehung zu beenden. Seither werden viele Zankereien in der Öffentlichkeit ausgetragen – vor allem der Komiker scheint das Scheitern der Beziehung schwer zu verkraften und geht regelmäßig mit seiner Ex hart ins Gericht. Nun räumt Amira Fehler ein!

In dem Podcast "Liebes Leben" gesteht die Influencerin, dass sie "von Anfang an" Fehler gemacht habe. "Ich habe entscheidende Dinge, die mir wirklich wichtig sind in der Partnerschaft, an einem Partner, ignoriert", erklärt Amira. Die zweifache Mutter habe versucht, die Unstimmigkeiten auszuklammern: "Die waren von Anfang an nicht da und ich habe es ignoriert und mich auf zwei, drei andere Dinge fokussiert." Am Ende habe das allerdings nicht mehr ausgereicht.

Mittlerweile ist Amira weitergezogen und scheint sich in der Kennenlernphase mit Christian Düren (33) zu befinden. Die gelernte Make-up-Artistin verweilte zusammen mit dem "taff"-Moderator in Südafrika. "Es ist sicher kein Urlaubsflirt, so viel kann ich schon mal sagen", verriet sie nach dem romantischen Trip ebenfalls in dem Podcast "Liebes Leben".

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Mai 2022

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher, TV-Moderatorin

Anzeige

Instagram / christiandueren Christian Düren, TV-Moderator

Anzeige

Was haltet ihr von Amiras Aussage, dass sie von Anfang an Fehler machte? Mutig, sich Fehler einzugestehen. Sie hätte im Vorhinein besser darüber nachdenken müssen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de