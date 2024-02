Bei O.J. Simpson wurde wohl Prostatakrebs diagnostiziert

Er macht wohl eine schwere Zeit durch! O.J. Simpson (76) sorgte vor allem in den 90er-Jahren für große Schlagzeilen. Dem früheren Football-Star wurde damals vorgeworfen, seine Frau erschossen zu haben. 1995 wurde er jedoch freigesprochen. Danach folgten noch weitere Vergehen. Doch seit einiger Zeit ist es ruhig um den Ex-NFL-Profi geworden. Nun sorgt er mit dieser News für Aufsehen: O.J. Simpson soll Krebs haben!

Wie mehrere Medien, darunter auch TMZ, berichten, kämpft der 76-Jährige angeblich gegen Prostatakrebs. Demnach unterzieht sich der ehemalige Sportler in Las Vegas eine Chemotherapie. Zu den aktuellen Neuigkeiten hat sich O.J. bisher nicht geäußert. Er dementiert jedoch, dass es ihm schlecht geht und er sogar in einem Hospiz sein soll.

"Ich weiß nicht, wer das Gerücht in die Welt gesetzt hat, aber ich bin definitiv nicht in einem Hospiz", erklärt er in einem Video auf X und fügt hinzu, dass er dieses Wochenende für Freunde eine Super-Bowl-Party schmeiße. Dass er angeblich Prostatakrebs hat, dementiert O.J. aber nicht.

Getty Images O.J. Simpson im Jahr 2017 in Nevada

Getty Images O.J. Simpson im Mai 2013

Getty Images O.J. Simpson, Mai 2017

