Nicole Brown schildert in Tagebüchern O.J. Simpson-Martyrium

Nicole Brown Simpson (✝35), die 1994 im Alter von 35 Jahren auf tragische Weise ermordet wurde, führte jahrelang geheime Tagebücher. In ihnen dokumentierte sie die brutalen Misshandlungen durch ihren Ex-Mann, den ehemaligen Football-Star O.J. Simpson (✝76). Nach ihrem Tod entdeckten ihre Schwestern Denise und Dominique Brown die Aufzeichnungen zufällig in Nicoles Küche, versteckt zwischen Zeichnungen ihrer Kinder. Im Bild-Interview haben die beiden kürzlich über die neuen Erkenntnisse gesprochen.

Laut den Schwestern schilderte Nicole in ihren Aufzeichnungen zahlreiche Übergriffe, die bis ins Jahr 1978 zurückreichen – nur ein Jahr nach ihrem Kennenlernen. Über einen Vorfall in New York schrieb Nicole etwa: "Er warf mich zu Boden, schlug mich, trat mich. Wir gingen ins Sherry Netherland Hotel, wo er mich stundenlang weiter schlug, während ich zur Tür kroch." Ein weiterer erschütternder Eintrag beschreibt ein Ereignis von 1988 auf Hawaii. Damals reagierte O.J. angeblich wütend, weil ein homosexueller Mann ihrem Sohn ein Küsschen auf die Stirn gegeben hatte: "O.J. hat mich in unserem Hotel gegen die Wände und auf den Boden geworfen. Ich habe blaue Flecken an Armen und Rücken. Das Fenster hat mir Angst gemacht – ich dachte, er würde mich hinauswerfen." Für Nicoles Schwestern war es besonders schockierend zu erkennen, dass sie die Gewalt nicht bemerkt hatten. "Als wir ihre Einträge lasen, dachten wir: 'Oh Gott, wir waren dabei. Wir waren da'", erzählte Denise der Presse.

Obwohl Nicole 1992 die Scheidung einreichte, ließ O.J. sie nicht in Ruhe und tauchte immer wieder unangekündigt auf, sodass sogar die Polizei mehrfach eingreifen musste. Rückblickend bedauern ihre Schwestern, die Zeichen nicht deutlicher erkannt zu haben. "Wir hätten nie gedacht, dass es so weit kommt", gestand Denise und fügte hinzu: "Wer denkt schon, dass jemand, der seit 17 Jahren zur Familie gehört, unsere Schwester ermorden würde?" O.J. Simpson wurde 1995 des Mordes an Nicole und einem Freund in erster Instanz freigesprochen, jedoch im Zivilprozess für schuldig befunden. Trotz des juristischen Schuldzuspruchs starb O.J. Simpson im April 2024 im Alter von 76 Jahren, ohne jemals eine Gefängnisstrafe für diese Taten absitzen zu müssen.

Anzeige Anzeige

FILES/AFP/Getty Nicole Brown, verstorbene Frau von O.J. Simpson

Anzeige Anzeige

Getty Images O.J. Simpson, Ex-Footballprofi