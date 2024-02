Hatte Zayn Malik mit dieser Frau eine intime Beziehung?

Ist da etwas dran? Rund um das Thema Liebe wurde es bei Zayn Malik (31) nach der Trennung von Gigi Hadid (28) relativ ruhig. An einer neuen Beziehung hat der einstige One Direction-Star kein Interesse – er fokussiert sich auf sein Leben als Vater für die gemeinsame Tochter Khai und die Arbeit. Doch für ein lockeres Techtelmechtel scheint der Sänger wohl offen gewesen zu sein, wie eine TikTokerin nun behauptet. Aber scheinbar wollte Zayn nicht nur die eine...

Über neun Monate soll die intime Beziehung mit dem Teenie-Schwarm gelaufen sein, erzählt die Nutzerin Sam Fisher auf TikTok, wo sie mehrere private Bilder von Zayn veröffentlichte. Er habe sie auf Tinder gefunden, irgendwann stand das erste Treffen an: "Zu dem Zeitpunkt dachte ich, dass es wahrscheinlich eine einmalige Sache sein würde, aber es ging weiter", meint Sam – alle "paar Wochen", es sei "zwanglos" gewesen. Doch dass ihre letzte Beziehung mit einer Frau war, schien sein Interesse zu ändern: "Von diesem Moment an hatte er im Kopf, dass er einen Dreier wollte." Er habe um die 40 Mal gefragt. Eine Frau habe sich gefunden, sei aber wieder abgesprungen, was den Interpreten sehr wütend gemacht haben soll.

"Wow, er ist unmöglich und so manipulativ" und "Ich bin ein großer Fan von ihm, aber du verdienst etwas viel Besseres", heißt es unter dem Beitrag der 33-Jährigen. Zayn selbst hat sich laut Page Six bisher nicht geäußert.

Getty Images Zayn Malik bei der Pariser Fashion Week 2024

TikTok / samfisher98 TikTok-Userin Sam Fisher

Getty Images Zayn Malik im Januar 2018 in New York

