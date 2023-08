"Keinen Kopf dafür": Zayn Malik möchte keine Beziehung!

Zayn Malik (30) bleibt vorerst Single! Nachdem der ehemalige One Direction-Star und das Model Gigi Hadid (28) ihre kleine Tochter Khai auf der Welt begrüßt hatten, machten 2021 traurige News die Runde: Nach über fünf Jahren Beziehung trennten sich die beiden. Seitdem wurde es recht ruhig um das Liebesleben des Sängers – lediglich eine Romanze mit Selena Gomez (31) wurde Zayn vor wenigen Monaten nachgesagt. Doch auch in naher Zukunft möchte Zayn keine Frau an seiner Seite haben!

Das verrät seine Mama Trisha Malik gegenüber Mail Online. "Zayns Energie konzentriert sich darauf, Khai ein guter Vater zu sein und zu arbeiten, und das wird sich so schnell nicht ändern", stellt die 53-Jährige klar. Obwohl die Frauen bei ihm Schlange stehen, habe Zayn kein Interesse an einer Beziehung, wie Trisha zudem betont: "Er ist ein gut aussehender Junge und viele Frauen interessieren sich für ihn, aber im Moment hat er dafür keinen Kopf."

Auch offenbart Trisha, wie das Co-Parenting zwischen dem 30-Jährigen und seiner Ex läuft: "Das funktioniert sehr gut. Sie sind beide wundervolle Menschen und Eltern." Trotz der Trennung schätzt sie ihre Ex-Schwiegertochter auch heute noch sehr: "Sie ist ein tolles Mädchen, ich mag sie immer noch sehr und es ist schade, dass es für sie nicht geklappt hat, aber so ist das Leben."

Instagram / yolanda.hadid Zayn Malik und Gigi Hadid

Getty Images Zayn Malik, Sänger

Getty Images Zayn Malik im Februar 2017

