Welche Folgen hat Charles' Krebsdiagnose für Prinz William?

Es war ein riesiger Schock! Am Montag gab der britische Palast bekannt, dass König Charles (75) an Krebs erkrankt ist. In dieser schweren Zeit ist nicht nur Königin Camilla (76) an der Seite des Monarchen, sondern auch Charles' Söhne Prinz William (41) und Prinz Harry (39). Vor allem für Thronfolger William und seine Familie könnte Charles' Erkrankung einige Folgen haben!

Wie Daily Mail berichtet, werden Charles' Krebsbehandlungen und seine damit verbundenen Ausfälle wohl dafür sorgen, dass William zukünftig deutlich mehr Termine übernehmen wird. Die vielen Verpflichtungen könnten auch dazu führen, dass der 41-Jährige und seine Familie wieder umziehen müssen. Vor 18 Monaten zog das Prinzenpaar von Wales mit seinen Kindern nach Windsor. Sollte William zukünftig mehr arbeiten müssen, könnte es gut möglich sein, dass die Familie wieder nach London zieht.

Trotz seiner Krebsdiagnose soll Charles, so gut es geht, weiterhin arbeiten wollen. Wie eine Palastquelle gegenüber The Sun verriet, plant der König, der sich aktuell eine Auszeit in Sandringham nimmt, ab dem 21. Februar wieder in London zu sein.

Anzeige

Getty Images Königin Camilla, König Charles, Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern George, Louis, Charlotte

Anzeige

Getty Images König Charles, 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de