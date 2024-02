Nach Krebsdiagnose: König Charles plant schon seine Rückkehr

Er ist bald zurück! Der Buckingham-Palast gab am Montag bekannt, dass König Charles (75) an Krebs erkrankt ist. Nachdem sein jüngster Sohn Prinz Harry (39) aus den USA angereist war, stieg er mit seiner Frau Königin Camilla (76) in den Helikopter nach Sandringham. Dort wird sich das Staatsoberhaupt offenbar die nächsten zwei Wochen ausruhen und sich weiterhin um Papierkram und Staatsgeschäfte kümmern. Dennoch plant der Monarch, bald nach London zurückzukommen.

Eine Palastquelle berichtet The Sun, dass seine Majestät wohl mit dem britischen Premierminister telefoniert hatte. Offenbar handelte es sich um ein privates Gespräch, da Rishi Sunak (43) ihm Genesungswünsche aussprach. Zudem kündigte Charles an, dass er anscheinend ab dem 21. Februar wieder in London sein wird, um die Termine persönlich wahrzunehmen und die Krebsbehandlung fortzuführen. Bis dahin seien die wöchentlichen Audienzen abgesagt und der Terminkalender des Regenten weitgehend leer.

Bevor der König nach Sandringham reiste, empfing er laut The Sun seinen Jüngsten im Clarence House in London. Das Wiedersehen zwischen Vater und Sohn dauerte keine 45 Minuten. Ob Prinz Harry sich um seinen krebskranken Vater sorgt oder ob ein anderer Grund hinter dem Treffen steht, wird derzeit spekuliert.

Anzeige

Getty Images König Charles III. und Rishi Sunak bei der Zeremonie

Anzeige

Getty Images König Charles mit seinem Sohn Prinz Harry, 2014

Anzeige

Getty Images König Charles und Premierminister Rishi Sunak

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de