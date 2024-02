Diese Superstars unterstützen ihre Teams beim Super Bowl

Sie bekommen berühmte Unterstützung. Nur noch wenige Tage, bis es endlich wieder Zeit für den Super Bowl ist. 2024 treten die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers an. Fast bei jedem Spiel finden sich Promis auf den Tribünen wieder. Dank ihrer Liebe zu Chiefs-Tight-End Travis Kelce (34) dürfen Fans sich vor allem über die Anwesenheit von Pop-Sternchen Taylor Swift (34) freuen. Aber sie wird nicht der einzige Star beim Super Bowl sein.

Denn die Chiefs haben einige Fans in Hollywood. Unter anderem werden die Schauspieler Paul Rudd (54) und Jason Sudeikis (48) die Daumen drücken. Über die Unterstützung von Jason freute sich Travis schon beim Super Bowl 2023. "Jason Sudeikis gehört zu meinen Favoriten. Er und seine Familie tauchen immer wieder bei den Spielen auf", erzählte er im People-Interview. Aber auch über den großen Teich finden sich Chiefs-Fans. Der gebürtige Brite Henry Cavill (40) schenkte dem Team aus dem US-Bundesstaat Missouri sein Herz, weil seine Paraderolle Superman von dort stammt.

Jedoch fehlt es auch aufseiten der 49ers nicht an Promi-Anhängern. So kann Marvel-Star Jeremy Renner (53) es gar nicht erwarten, sein Team anzufeuern. Genauso aufgeregt ist mit Sicherheit auch sein Kollege Matt Bomer (46), der sich die Spiele am liebsten mit seinem Sohn anschaut. Und auch Jamie Chung (40) wird das Match sicher gespannt verfolgen, denn immerhin wurde sie in San Francisco geboren: "Ich bin so stolz auf meine Heimatstadt, das ist schon toll."

Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports/Sipa USA Taylor Swift beim Spiel der Chiefs gegen die Buffalo Bills

Getty Images Jason Sudeikis beim Spiel der Kansas City Chiefs gegen die LA Rams 2022

Instagram / henrycavill Henry Cavill im Januar 2020

Instagram / mattbomer Matt Bomer und sein Sohn beim Match San Francisco 49ers gegen Detroit Lions

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner, 2020

