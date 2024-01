Taylor Swift im Freudentaumel: Travis steht im Super Bowl!

Sie sind überglücklich! Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) gelten als Amerikas neues Traumpaar. Die Ausnahmekünstlerin und der NFL-Star gehen seit einigen Monaten zusammen durchs Leben – und trotz vollem Terminkalender feuert die "Love Story"-Interpretin ihren Liebsten auch regelmäßig von der Tribüne aus an. Am Sonntagabend konnte sich die Mannschaft des Sportlers nun einen wichtigen Sieg sichern: So süß gratulierte Taylor ihrem Travis!

Am Sonntag trafen die Kansas City Chiefs auf die Baltimore Ravens und gewannen das Match. Die Sängerin, die das Spiel gespannt mitverfolgt hatte, eilte nach dem Sieg zu Travis aufs Spielfeld. Glücklich umarmten sich die beiden und küssten sich vor allen Augen. Taylor stand die Freude über den Erfolg ihres Freundes deutlich ins Gesicht geschrieben und auch der Tight End zeigte sich in Feierlaune. Mit dem Sieg der Chiefs steht Travis erneut im Super Bowl und trifft in zwei Wochen auf die San Francisco 49ers.

Trotz seiner außergewöhnlichen Sportkarriere und dem enormen Interesse an seiner Person seit der Beziehung zu Taylor, soll der Sportler am Boden geblieben sein. "Travis war schon immer Travis. [...] Er ist die ganze Zeit er selbst geblieben. Er läuft immer noch durch das Stadion und behandelt jeden so, als wäre er sein bester Freund", so Kansas-City-Chiefs-Teamkollege Patrick Mahomes (28) im Gespräch mit NBC Sports' Pro Football Talk.

Getty Images Travis Kelce feiert und Taylor Swift

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift

Getty Images Travis Kelce beim Spiel gegen die Dolphins in Frankfurt

