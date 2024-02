100.000 Euro in 30 Minuten? Oliver Pocher macht's möglich!

Das ist doch zu schön, um wahr zu sein? Oliver Pocher (45) ist momentan mit seiner Tour "Liebeskasper" unterwegs durch Deutschland. In seinem Programm thematisiert er vor allem die öffentlich ausgefochtene Trennung von seiner Ex-Frau Amira Pocher (31). Mit einer Parodie ihrer angeblichen Affäre Biyon Kattilathu (39) teilt er gegen die Mutter seiner Kinder aus. In seiner neuen Gameshow zeigt Olli jetzt, dass er nicht nur Sticheleien verteilen kann!

In wenigen Wochen startet auf RTL2 die neue Spielshow "Ein Haus voller Geld – Such dich reich!" mit Olli als Moderator. In der Sendung versteckt ein Experten-Team sorgsam 100.000 Euro bei einer Familie zu Hause. "Das Problem? Sie müssen das Geld auch noch finden", erklärt der Comedian in einem Video auf Instagram. Zum Suchen haben die Kandidaten lediglich 30 Minuten Zeit. Doch wie kommt die neue Idee bei den Fans an? "Ich freue mich darauf", kommentiert ein Nutzer unter Ollis Post. Ein weiterer User sieht das jedoch ganz anders: "Das wird sicher ein Flop!"

In Müsli-Packungen oder Wandtapeten: Das Geld könnte überall sein. Den Familien wird es sicherlich nicht zu leicht gemacht, denn das Verstecker-Team besteht aus echten Experten! Mit von der Partie sind eine Polizeihauptkommissarin, ein Installateurmeister und ein Heimwerker – da sind schwierige Verstecke wohl vorprogrammiert!

Getty Images Amira und Oliver Pocher im Januar 2023

Getty Images Oliver und Amira Pocher, 2022

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

