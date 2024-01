Amira Pocher möchte sich nicht vor Ollis Attacken verstecken

Sie will sich nicht zurückziehen! Amira Pocher (31) und Oliver Pocher (45) hatten im vergangenen Jahr ihr Ehe-Aus bekannt gegeben. Nachdem Fremdgehvorwürfe gegen die Moderatorin laut geworden waren, artete die eigentlich friedliche Trennung in einen Rosenkrieg aus, bei dem der Komiker immer wieder unter die Gürtellinie ging. Mittlerweile hat die Influencerin einen neuen Mann an ihrer Seite – erst kürzlich tauchten Turtelfotos von ihr und Christian Düren (33) auf. Diese trieben ihren Ex zur Weißglut: Er teilte heftig gegen die beiden aus. Nun äußert sich Amira zu Ollis Angriffen!

In ihrem Podcast "Liebes Leben" berichtet die einstige Let's Dance-Kandidatin, dass sie sich von den "permanenten Attacken" ihres Ex-Mannes unter Druck gesetzt fühle: "Ich muss wirklich aufpassen. Gibt es irgendein Bild, irgendwas, was aufregen könnte, weil man nie weiß, was passiert dann." Sie wolle sich aber auch nicht aus Rücksicht auf ihn isolieren. "Ich kann mich nicht verstecken und jahrelang zurückziehen und auf mein persönliches Glück verzichten, weil jemand anders es nicht verarbeiten kann. Ich kann nicht einfach Dinge laufen lassen, in denen ich viel Potenzial sehe", erklärt sie weiter.

Zuvor plauderte die zweifache Mama ebenfalls in ihrem Podcast aus, dass das zwischen ihr und Christian "kein Urlaubsflirt" gewesen sei: "So lange geht es noch nicht, aber es ging sehr schnell. Man hat schnell gemerkt, dass man sich gut findet." Dass sie und der "taff"-Moderator beim Turteln abgelichtet worden waren, bereue sie jedoch.

Instagram / christiandueren Christian Düren, Moderator

Getty Images Amira Pocher, Influencerin

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

