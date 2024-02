Kelly Rutherford hat einen stilvollen Fashion-Week-Auftritt

Sie ist immer stylish unterwegs! Die Schauspielerin Kelly Rutherford (55) wurde durch die Serie Gossip Girl bekannt und sah schon in der Serie immer top gestylt aus. Auch im wahren Leben ist ihr klassischer und eleganter Stil in der Modewelt allseits bekannt. Dieses Jahr wurde sie wieder auf die New Yorker Fashion Week eingeladen. Auf den Modenschauen der Labels Badgley Mischka und Son Jung Wan legte sie einen stilvollen Auftritt hin.

Laut Daily Mail besuchte die 55-Jährige am Samstag die Modenschau des Labels Badgley Mischka, die in Manhattan stattfand. Die Darstellerin trug einen Zweiteiler aus Pailletten. Das langärmlige Oberteil kombinierte sie mit einer langen Hose. Sie vollendete den Look mit schwarzen Stilettos und einer gleichfarbigen kleinen Handtasche. Für die Modenschau von Son Jung Wan änderte sie ihr Outfit in ein elegantes Schwarz-Weiß-Kleid. Passend trug sie Ärmel aus Velours und eine schwarze Strumpfhose sowie Schuhe.

Bevor sie die Fashion Week besuchte, sprach sie mit People über ihren Sorgerechtsstreit mit Ex-Mann Daniel Giersch (49). Der deutsche Geschäftsmann bekam das alleinige Sorgerecht, nachdem 2015 sein Visum für die USA widerrufen wurde und er zurück nach Monaco gezogen war. Kelly zog ebenfalls nach Monaco, um bei ihren Kindern zu sein.

43773449 Kelly Rutherford, 2024

Getty Images Kelly Rutherford mit ihren Kindern, 2015

Getty Images Kelly Rutherford bei der Premiere von "Pretty Little Liars: The Perfectionists" 2019

