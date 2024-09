"Gossip Girl"-Stars Kelly Rutherford und Ed feiern Reunion

Ed Westwick (37) und Kelly Rutherford (55) haben die Fans der beliebten Serie Gossip Girl in Begeisterung versetzt, als sie ein kleines Wiedersehen feierten. Am vergangenen Donnerstag veröffentlichte die Schauspielerin mehrere Selfies auf Instagram, die sie gemeinsam mit Ed in einem Aufzug zeigen. Sie kommentierte die Bilder mit einem Herz-Emoji, was sofort nostalgische Gefühle bei den Anhängern der Serie weckte.

Ed teilte die Aufzug-Selfies ebenfalls in seiner Instagram-Story und schrieb dazu: "Aufzug-Selfie mit der Legende persönlich." Die beiden Serienstars sind seit dem Ende von "Gossip Girl" im Dezember 2012 eng befreundet geblieben. Erst letzten Monat nahm die 55-Jährige an der Hochzeit von Ed und seiner Frau Amy Jackson (32) in Italien teil. Während der Feierlichkeiten hielt sie eine bewegende Rede und drückte ihre Freude darüber aus, Teil ihres besonderen Tages zu sein. In einem TikTok-Video sagte sie: "Ich bin wirklich so dankbar für unsere Freundschaft, und es war ein Geschenk, mit dir arbeiten zu dürfen."

Kelly sagte weiter in ihrer Rede: "Dich so verliebt zu sehen... Ich könnte weinen. Es ist wirklich das Schönste im Leben, und du bist so ein wunderbarer Mann." Diese Worte unterstreichen die tiefe Wertschätzung, die sie füreinander empfinden und wie ihre gemeinsame Zeit bei "Gossip Girl" ihr Leben geprägt hat. Kelly spielte damals die Rolle der eleganten Geschäftsfrau Lily van der Woodsen und Ed verkörperte Chuck Bass, einen charismatischen, aber komplexen jungen Mann. Obwohl ihre Figuren in der Serie eine komplizierte Beziehung hatten, entwickelte sich hinter den Kulissen eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden.

Instagram / kellyrutherford Ed Westwick und Kelly Rutherford im Aufzug

Getty Images Amy Jackson und Ed Westwick 2024

