Kelly Rutherford freut sich auf diese besondere Hochzeit!

Als Lily Van der Woodsen aus der Kultserie Gossip Girl war sie bei Feierlichkeiten der feinen Gesellschaft immer vor Ort. Auch als sie selbst ist Kelly Rutherford bei den großen Events der Hollywood-Welt nicht wegzudenken. Events wie zum Beispiel Hochzeiten geliebter Kollegen! Selbst Jahre nach Ende der dramatischen Kultserie spricht die Schauspielerin in hohen Tönen von ihrer Zeit als TV-Mama und ihren damaligen Kollegen. Besondere Erwähnung erhält dabei Ed Westwick (36), der sich Anfang dieses Jahres verlobt hat. In einem Interview mit Variety beim TV-Festival "Series Mania" erzählt die 55-Jährige: "Ich vermisse die Rolle sehr, und ich habe auch immer noch Kontakt zu allen aus der Serie. Ich gehe sogar zu Eds Hochzeit!"

Ed und Kelly (55) wurden zuletzt im September 2023 bei der Pariser Fashion Week öffentlich zusammen gesehen. Wie in einem TikTok-Video von damals zeigte, begrüßten sich die beiden Ex-Co-Stars mit einer herzlichen Umarmung. Damals nannte sie ihn spaßeshalber ihr "Baby". Auch Eds Verlobte Amy Jackson (32) war damals schon mit dabei und verstand sich sichtlich gut mit Kelly. Die beiden wurden in demselben Video bei einem netten Pläuschchen gezeigt.

Wird die Westwick-Jackson-Hochzeit also ein Grund zur Reunion für den "Gossip Girl"-Cast? Möglich! Denn wie Kelly in einem früheren Interview mit Promiflash mal erwähnt hatte, versteht sie sich auch mit den anderen Kollegen noch sehr gut. Dort hieß es: "Wir alle bleiben in Kontakt, auch wenn wir unser eigenes Leben leben und ganz unterschiedliche Dinge machen."

Getty Images Ed Westwick und Amy Jackson, Schauspieler

Getty Images "Gossip Girl"-Cast, 2007

