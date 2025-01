Selten: "Gossip Girl"-Star Kelly Rutherford posiert mit Sohn

Die beliebte Gossip Girl-Darstellerin Kelly Rutherford (56) liebt nicht nur in der besagten Erfolgsserie angesagte Mode, sondern auch im echten Leben. So ist es kein Wunder, dass sie vor wenigen Tagen bei der Pariser Fashion Week auftauchte. Doch wie neue Fotos des Events zeigen, kam sie nicht allein, sondern in besonderer Begleitung: Ihr Sohn Hermès Gustaf Daniel Giersch glänzte stolz an der Seite seiner berühmten Mutter. Das stilbewusste Duo strahlte bei einem seltenen gemeinsamen Auftritt auf einer Modenschau von Christian Dior.

Dieser glamouröse Familienausflug ist derzeit eine absolute Seltenheit. Erst vor Kurzem hat sich die Berühmtheit nämlich entschieden, nach Monaco auszuwandern – dorthin zog sie, um näher bei ihrem Sohn zu sein, da dieser bei seinem deutschen Vater wohnt. Im Interview mit dem Magazin Travel + Leisure gab die Schauspielerin vor einigen Monaten ehrliche Einblicke in ihr "recht friedliches" Leben im Ausland: "Es ist das Gegenteil von dem, was alle denken, zumindest für mich. [...] Es ist ein Ort, an den man kommen kann, um wirklich einfach nur ruhig zu sein."

Erst vor wenigen Monaten begeisterte die 56-Jährige mit einer unerwarteten Serien-Reunion. Zusammen mit Ed Westwick (37), der den frechen und zugleich steinreichen Chuck Bass bei "Gossip Girl" verkörperte, zeigte sie sich auf einer Veranstaltung in New York. Einige Schnappschüsse der beiden im Big Apple teilte der Brite sogar auf seinem Instagram-Kanal. Ed betitelte den Beitrag mit einer Anspielung auf die gemeinsame Show: "In der Zwischenzeit auf der Upper East Side."

Getty Images Kelly Rutherford, November 2024

BFA / ActionPress Ed Westwick und Kelly Rutherford, November 2024

