Kelly Rutherford hält auf Ed Westwicks Hochzeit süße Rede

Auch abseits der Kameras verbindet Kelly Rutherford (55) und Ed Westwick (37) eine innige Freundschaft. Jahrelang verkörperten die beiden Schauspieler in der erfolgreichen Serie Gossip Girl die Charaktere Lily van der Woodsen und Chuck Bass. Lily, die in der Serie Chucks Vater heiratet, übernimmt auch nach dessen Tod eine Mutterrolle im Leben ihres Stiefsohnes. Auf Eds Hochzeit lässt es sich Kelly nun nicht nehmen, ihrem einstigen Co-Star liebevolle Worte zu widmen, wie ein Clip auf TikTok zeigt. "Ich bin so dankbar für unsere Freundschaft und mit dir zu arbeiten war ein Geschenk", schwärmt die Blondine und fügt hinzu: "Und dir dabei zuzusehen, wie du dich verliebst. [...] Es ist das Allerschönste im Leben und du bist so ein wundervoller Mann."

Erst vor wenigen Monaten plauderte Kelly gegenüber Variety über ihre damaligen "Gossip Girl"-Co-Stars und die anstehende Hochzeit von Ed und seiner Partnerin Amy Jackson (32). "Ich vermisse die Rolle sehr, und ich habe auch immer noch Kontakt zu allen aus der Serie. Ich gehe sogar zu Eds Hochzeit!", erzählte die "The Drug"-Darstellerin.

Ed und Amy waren sich 2021 erstmals über den Weg gelaufen. Erst Anfang dieses Jahres folgte dann die Verlobung vor einer atemberaubenden Kulisse in der Schweiz. Der Serienstar ging vor seiner Angebeteten auf einer Hängebrücke über schneebedeckten Bergen in die Knie. "Zur Hölle, ja!", schrieb Amy zu den Schnappschüssen, die den besonderen Moment auf Instagram festhalten.

Getty Images Kelly Rutherford im Juni 2024

Promiflash Ed Westwick und Amy Jackson im Januar 2024

