Ed Westwick und Kelly feiern kleine "Gossip Girl"-Reunion

Dieser Anblick lässt die Herzen der Fans von Gossip Girl höherschlagen! Der Darsteller von Chuck Bass, Ed Westwick (37), und Kelly Rutherford (56), die seine zeitweilige Stiefmutter Lily van der Woodsen verkörperte, haben sich auf einer Veranstaltung wiedergesehen. Die Schnappschüsse der beiden von dem New Yorker Event teilt der Schauspieler auf seinem offiziellen Instagram-Kanal. Den Beitrag betitelt Ed mit einer Anspielung auf die Erfolgsserie: "In der Zwischenzeit auf der Upper East Side."

Dies stellt jedoch nicht das erste Wiedersehen der zwei Stars dar. Seit den Dreharbeiten sind sie nämlich in Kontakt geblieben und treffen sich daher ohnehin immer wieder. Erst im September dieses Jahres veröffentlichte die US-Amerikanerin mehrere Selfies von sich und ihrem Co-Star auf Instagram. In dem Fall besuchten sie jedoch kein glamouröses Event, sondern teilten sich lediglich gerade einen Aufzug. Ed postete den süßen Beitrag in seiner Story und schwärmte: "Aufzug-Selfie mit der Legende persönlich."

Im Leben von Ed gibt es aber natürlich auch noch andere wichtige Frauen, abgesehen von seiner guten Freundin Kelly. So heiratete er in diesem Jahr seine große Liebe Amy Jackson (32). Im Oktober haben die Turteltauben dann verkündet, dass sie ihr erstes gemeinsames Baby erwarten. Die zuckersüße Neuigkeit gab das glückliche Pärchen mit einer Reihe von Fotos auf Instagram bekannt. Gemeinsam posierten sie in idyllischer Waldkulisse und gewährten freien Blick auf den kugelrunden Babybauch.

Instagram / kellyrutherford Ed Westwick und Kelly Rutherford im Aufzug

Getty Images Ed Westwick und Amy Jackson im Februar 2024

