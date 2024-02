Selten: Sharon Osbourne mit ihrer Tochter Aimee unterwegs

Sie genießen Mutter-Tochter-Zeit! Sharon Osbourne (71) teilt mit ihrem Ehemann Ozzy Osbourne (75) drei Kinder, die mittlerweile alle schon erwachsen sind und teilweise eigene Familien haben. Neben Kelly (39) und Jack (38) ist Amiee (40) die älteste im Bund. Allzu oft zeigt sie sich jedoch nicht mit ihrer berühmten Familie. Nun spaziert Aimee allerdings mit Mama Sharon durch Los Angeles!

Auf Bildern, die People vorliegen, zeigen sich die beiden Osbournes endlich mal wieder zusammen der Öffentlichkeit. Sharon rockte einen eleganten Schwarz-weiß-Look, bestehend aus schwarzer weiter Hose, weißem Blazer und cooler Sonnenbrille. Aimee hingegen war ganz lässig unterwegs mit Printshirt, Jeans und Stiefeletten. Was genau das Mutter-Tochter-Gespann zusammen getrieben hat, ist nicht bekannt.

Während ihre Geschwister Kelly und Jack mit ihren Eltern von 2002 bis 2005 in der Realityshow "The Osbournes" ihr Leben preisgaben, weigerte sich Aimee damals an der Show teilzunehmen. "Ich bin damit aufgewachsen, einen ziemlich bekannten Vater zu haben, aber mir war meine Privatsphäre innerhalb dieser Familie immer sehr wichtig", betonte die Sängerin kürzlich beim New Yorker Radiosender Q1043.

Instagram / sharonosbourne Ozzy und Sharon Osbourne mit ihren Kindern Kelly, Jack und Aimee

APEX / MEGA Sharon Osbourne beim Shoppen

Instagram / aro_officialmusic Aimee Osbourne, Sängerin

