Wirklich schwanger? Vick Hope räumt mit den Gerüchten auf!

Ist sie es nun oder nicht? In den letzten Tagen sorgte Vick Hope (34) für viele Spekulationen. Im Netz teilte die Ehefrau von Calvin Harris (40) ein Foto von sich, auf dem sie ihre Hand auf ihren Bauch legt – viele Fans interpretierten diese Geste als Ankündigung einer Schwangerschaft. Doch ist an den Vermutungen etwas dran? Jetzt räumt Vick mit den Schwangerschaftsgerüchten auf!

Auf Instagram dementiert die Moderatorin die Spekulationen und verteidigt ihre Pose. "Ja, ich habe nur meine Hand auf meinen Bauch gelegt! Ich glaube, ich habe mein Kleid geglättet oder meine Blähungen überprüft oder so, aber ich danke euch allen für all die netten Nachrichten", kommentiert sie unter dem besagten Bild. An den Fan-Vermutungen sei laut ihr absolut nichts dran.

Bei den diesjährigen Grammy Awards gaben Vick und Calvin ihr Red-Carpet-Debüt als Paar. Die beiden sind seit Januar 2022 in einer Beziehung. Im September 2023 gab der "How Deep Is Your Love"-Produzent seiner Liebsten schließlich das Jawort.

Getty Images Vick Hope, Moderatorin

Getty Images Vick Hope, Moderatorin

MEGA Vick Hope und Calvin Harris im Januar 2024

