Erwarten Calvin Harris und seine Frau Vick Nachwuchs?

Vick Hope (35) sorgt gerade für viele Spekulationen: Ist die Frau von DJ Calvin Harris (41) schwanger? Auslöser für die Gerüchte ist ein Interview, das die Moderatorin und ihr Kollege Jamie Laing (36) für BBC Radio 1 mit der Schauspielerin Florence Pugh (29) geführt haben. In einem Video des Interviews legt Vick immer wieder schützend die Hand auf ihren Bauch, der eine deutliche Wölbung zeigt. Die entsprechende Szene war kurzzeitig auf YouTube zu sehen und versetzte Fans in Aufregung – mittlerweile ist sie weder dort noch auf dem Instagram-Profil von BBC Radio 1 oder den Accounts der Beteiligten zu finden.

Vick und Calvins Liebesglück könnte also schon bald von dem ersten gemeinsamen Nachwuchs gekrönt werden. Die beiden gaben sich 2023 das Jawort – ihre Liebe feierten sie mit einer aufwendigen Hochzeit unter freiem Himmel in England. Für die Flitterwochen flogen sie dann mit dem Privatjet nach Italien. Vick und Calvin sind seit 2022 offiziell ein Paar.

Kürzlich hatte Vick ausgeplaudert, dass ihre Liebesgeschichte schon früher begann, als gedacht: Mitte der 2000er-Jahre, als Calvin mit seinem Hit "Acceptable in the 80s" den ersten Riesenerfolg feierte, versuchte er sein Glück bei Vick. Die damals 19-Jährige wies die Annäherungsversuche ihres jetzigen Ehemannes jedoch zurück. "Darüber haben wir bei unserem ersten richtigen Date gelacht. Wir lachen immer noch darüber", verriet sie You Magazine.

Getty Images Vick Hope und Calvin Harris bei den Brit Awards 2025

Getty Images Vick Hope und Calvin Harris in London, März 2024

