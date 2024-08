Calvin Harris und Vick gönnen sich Glamour-Urlaub auf Ibiza

Vick Hope (34) und Calvin Harris (40) genießen derzeit eine sonnige Auszeit auf Ibiza, wie aus diversen Instagram-Schnappschüssen der TV-Moderatorin hervorgeht. Sie und der DJ wirken verliebt wie nie zuvor, während sie gemeinsam mit Freunden die Sonne, feinen Wein und ausgelassene Partys genießen. Besonders die stilvollen Outfits der Eheleute fallen dabei ins Auge: Auf einem Foto beeindruckt Vick mit einem tropischen Bralette in Grün und Minirock, während Calvin in einem gold-schwarzen Hemd für einen Hingucker sorgt.

Während ihres Aufenthalts auf der Insel im Mittelmeer genossen Vick und Calvin sowohl entspannte als auch aufregende Momente – vor allem die 34-Jährige stellte dabei immer wieder ihr Gespür für Mode unter Beweis. Unter anderem zeigte sie sich in einem farbenfrohen Bikini mit passendem Sarong oder auch in einem glamourösen Kleid mit gewagtem Beinschlitz. Zahlreiche Eindrücke von feierlichen Abenden und entspannten Tagesstunden in der luxuriösen Villa rundeten das Bild ab. Imposant war auch ihr Besuch im Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, wo Calvin vor Hunderten von Besuchern seine DJ-Sets zum Besten gab.

Neben ihrer traumhaften Zeit auf Ibiza bereitet sich Vick auch auf einen neuen beruflichen Meilenstein vor: Sie wird als Erzählerin einer neuen BBC K-Pop Reality-Show namens "Made in Korea: The K-Pop Experience" fungieren. Die Serie folgt fünf aufstrebenden Sängern, die sich der strengen Ausbildung des K-Pop-Stils stellen, um die nächste große Boyband namens "Dear Alice" zu werden. Vick freut sich auf die neue Herausforderung und ist gespannt auf die Entwicklung, welche die Talente während ihrer 100-tägigen Ausbildung in Südkorea durchmachen werden. Die Show gibt Einblicke in das renommierte SM Entertainment und wird ab diesem Sommer auf BBC zu sehen sein.

Instagram / vicknhope Vick Hope im August 2024

Getty Images Vick Hope im August 2024

