Babybauch-Blitzer? Vick Hope sorgt für neue Spekulationen

Vick Hope (35) hat sich jetzt am Dienstag erstmals in der Öffentlichkeit gezeigt, nachdem sie mit den jüngsten Gerüchten um eine mögliche Schwangerschaft für Aufsehen gesorgt hatte. Die Moderatorin wurde bei den BBC-Studios gesichtet – in einem lockeren, weißen, geknöpften Tanktop, das einen Hauch ihres Bauchs freiließ, kombiniert mit weiter Jeans und auffälligen Accessoires. Zuvor hatte Vick während eines gemeinsamen Interviews mit Schauspielerin Florence Pugh (29) und ihrem Radiokollegen durch sanftes Streicheln ihres Bauches die Spekulationen weiter befeuert. Kurz danach postete sie auf Instagram einen humorvollen Clip aus der Sendung, in dem das Trio gemeinsam Katzenlaute imitierte.

Die Gerüchte hatten bereits nach den Grammy Awards 2024 Fahrt aufgenommen, als Vick auf einem Foto mit der Hand auf dem Bauch posierte. Damals reagierte sie prompt via Instagram und stellte klar: "Ich glaube, ich habe einfach mein Kleid glattgestrichen oder war mit dem Frühstücksbauch beschäftigt, aber danke für die lieben Nachrichten." Einen offiziellen Kommentar zu den aktuellen Spekulationen gibt es laut DailyMail bislang nicht.

Mit Ehemann Calvin Harris (41), dem international erfolgreichen DJ, feierte Vick Hope 2023 eine geheime Hochzeit. Ihr Privatleben halten die beiden konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Im Gespräch mit dem You Magazine erklärte sie: "Wir teilen fast nichts auf Social Media, weil unsere Zeit zusammen das echte Leben ist – und das gehört nur uns." Umso größer ist nun das Interesse an möglichen Hinweisen auf Familienzuwachs. Gerade die aktuellen Bilder und Auftritte liefern reichlich Stoff für Spekulationen – doch ob sich dahinter wirklich Nachwuchsfreuden verbergen, bleibt bislang ihr Geheimnis.

Getty Images Vick Hope, Moderatorin

Getty Images Calvin Harris und Vick Hope bei den Grammy Awards 2024

