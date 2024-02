Calvin Harris und seine Ehefrau feiern ihr Red-Carpet-Debüt!

Es ist ein besonderer Tag. Am Sonntag wurden bei den Grammy Awards die ganz Großen des Musikbusiness geehrt. Doch noch bevor die Show überhaupt begann, hatten einige Stars auf dem roten Teppich für Gesprächsstoff gesorgt – so auch Calvin Harris (40). Seit Januar 2022 ist der DJ in festen Händen. Nun präsentiert er der Welt auf einem öffentlichen Event seine Liebe: Calvin und Ehefrau Vick zeigen sich erstmals gemeinsam auf dem Red Carpet!

Zu der Veranstaltung der Extraklasse erscheint der 40-Jährige mit seiner überraschenden Begleitung. Denn anstatt sich dem Blitzlichtgewitter alleine zu stellen, leistet ihm seine frisch gebackene Ehefrau, die Moderatorin Vick, Gesellschaft. Es ist das erste Mal, dass sich die beiden auf einem Red-Carpet-Event Seite an Seite zeigen. Während Calvin in einem auffällig gemusterten Anzug erscheint, begeistert die Radio-Moderatorin in einer figurbetonten, glitzernden Robe.

Schon Anfang des Jahres sorgte das Paar mit hotten Schnappschüssen für jede Menge Aufsehen bei seinen Fans. Paparazzi erwischten die beiden während ihres gemeinsamen Liebesurlaubs im mexikanischen Tulum. Sichtlich ausgelassen planschten die Turteltauben im Meer und stellten dabei ihre durchtrainierten Körper zur Schau.

Getty Images Calvin Harris und Vick Hope bei den Grammy Awards 2024

Getty Images Calvin Harris und Vick Hope, 2024

MEGA Vick Hope und Calvin Harris im Januar 2024

