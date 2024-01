Sexy Sixpack! Calvin Harris planscht mit seiner Vick im Meer

Vick Hope (34) kann sich bei diesem Anblick glücklich schätzen! Die Moderatorin ist vor wenigen Monaten in den Hafen der Ehe geschippert. Bei einer Zeremonie unter freiem Himmel hat sie ihrem Partner Calvin Harris (39) das Jawort gegeben. Anschließend wurde unter dem Motto des Glastonbury-Festivals ausgiebig gefeiert. Nun genießen die Eheleute ihr Liebesglück im Urlaub – und dabei kommt auch Calvins durchtrainierter Body zum Vorschein!

Paparazzi haben den DJ und seine Liebste während ihrer Auszeit im mexikanischen Tulum erwischt. Das Paar genoss offenbar einen entspannten Tag am Strand und ging im Meer baden. Sowohl Vick als auch Calvin machten dabei eine Top-Figur: Die Journalistin setzte ihren Körper in einem knappen Bikini in Szene, während der "Summer"-Interpret mit seinem muskulösen Oberkörper durchs Wasser watete. Die beiden hatten offenbar eine Menge Spaß – auf mehreren Bildern ist zu sehen, wie sie fröhlich lachen.

Was hinter Calvins stählernem Body steckt, hat er bisher nicht verraten. In der "The Zane Lowe Show" hatte er vor einer Weile einen Einblick in seinen außergewöhnlichen Speiseplan gegeben. Der 39-Jährige hatte sich lange vegan ernährt, jedoch fehlte ihm oft Energie: "Ich weiß nicht, wie ich sie wiedererlangt habe. Ich glaube, es war, als ich wieder anfing, Knochenmark und Leber zu essen!"

Calvin Harris, DJ

Calvin Harris und Vick Hope im Januar 2024 in Mexiko

MEGA Calvin Harris und Vick Hope im Januar 2024 in Mexiko

