Wenn er unterwegs ist: Calvin Harris' Frau hört Taylor Swift

Calvin Harris (40) und seine Frau Vick Hope (34) sind seit rund zwei Jahren ein Paar. Anfang des Jahres feierten der DJ und seine Partnerin ihr gemeinsames Debüt auf dem roten Teppich. Doch es gibt eine Sache, die die beiden wohl nicht miteinander teilen können – ihren Musikgeschmack! "Sobald mein Mann weg ist, höre ich Taylor Swift", gesteht die Moderatorin nun in ihrer Radiosendung "Going Home with Vick" und fügt hinzu: "Nur ein paar Songs, damit ich es aus meinem System bekomme und dann ist es vorbei." Denn: Taylor ist nicht nur ein riesiger Popstar, sondern auch die Ex von Calvin.

Nach 15 gemeinsamen Monaten zerbrach die Liebe von Taylor und Calvin im Jahr 2016. "Es war für uns beide eine falsche Situation. Es war einfach nicht richtig, also hat es geendet", erklärte der "Feel So Close"-Interpret damals im Interview mit der britischen GQ. Gestört habe ihn besonders, wie viel Beachtung die Beziehung der beiden fand. "Es ist sehr schwer, wenn etwas, das für mich so persönlich ist, in die Öffentlichkeit gezogen wird", erzählte er. Die Freundin von Travis Kelce (34) habe jedoch stets respektiert, dass er seine Partnerschaft lieber privat halten wollte.

Abgesehen von ihrem Musikgeschmack scheinen Calvin und Vick ein harmonisches Paar zu sein. Laut The Sun sollen die beiden sich im vergangenen Herbst in einer kleinen, privaten Zeremonie das Jawort gegeben haben. "Ich verspreche dir, dein Teamkollege, bester Freund und Gefährte fürs Leben zu sein", soll der Schotte während der Trauung unter freiem Himmel zu seiner Geliebten gesagt haben. Im Anschluss wurde im Stil des Glastonbury-Festivals gefeiert. "Die Hochzeit von Calvin und Vick war ein Tag, den keiner der Gäste je vergessen wird", meint der Insider.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Vick Hope und Calvin Harris im März 2024 in London

